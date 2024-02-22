МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Риски возникновения стагфляции в США пока не очень высоки, по крайней мере краткосрочно, но американская экономика готовится к реализации сценария "мягкой посадки", прокомментировала РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения компании "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. В МВФ удивились силой экономического роста России в условиях санкций

По мнению аналитиков JPMorgan, экономика США рискует склониться к стагфляции — периоду, отмеченному низким экономическим ростом и устойчиво высокой инфляцией. Причиной потенциальной стагфляции аналитики считают напряженность на международной арене.

"На временном горизонте до года стагфляция в США маловероятна. Американская экономика готовится к реализации сценария "мягкой посадки". Ценовое давление пока находится под контролем", — полагает Холоденко.

В то же время долгосрочный прогноз менее определенен, и хотя и здесь риски стагфляции не очень высоки, они всё же есть и тоже связаны с мировой политикой и вызываемыми ею проблемами с товарными потоками, заключила она.

Аналитики JPMorgan в свою очередь также напомнили, что конфликты 1970-х годов во Вьетнаме и на Ближнем Востоке привели к энергетическим кризисам, перебоям в судоходстве и резкому увеличению бюджетных расходов. Эксперты утверждают, что похожую экономическую обстановку создают текущий конфликт между Израилем и Хамас, ситуация на Украине и напряженность между США и Китаем.

ВВП США в прошлом квартале, согласно первой оценке бюро экономического анализа министерства торговли страны, вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А инфляция за прошлый год составила 3,4%, что всё ещё больше целевого уровня Федеральной резервной системы (2%). В январе Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,1% с 1,5%, одновременно понизив оценку на 2025 год до 1,7% с 1,8%.