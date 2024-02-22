МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. Эксперт спрогнозировала экономике США сценарий "мягкой посадки"

"22 февраля Соединенные Штаты подали иск о конфискации имущества в Южном округе Флориды, утверждая, что два кондоминиума в Бэл-Харборе подлежат конфискации на основании нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), санкций минфина и федеральных законов об отмывании денег", — говорится в документе.

Как отмечается, речь идет о недвижимости стоимостью 2,5 миллиона долларов. Минюст утверждает, что передача прав собственности на эту недвижимости произошла с нарушением санкций против Перевалова.