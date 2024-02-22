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Минюст США подал иск об изъятии имущества "российского" бизнесмена
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Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст. "22 февраля Соединенные... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, сша, иск, россиянин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Власти США подали иск о конфискации недвижимости в Майами, якобы принадлежавшей российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщает американский минюст.
"22 февраля Соединенные Штаты подали иск о конфискации имущества в Южном округе Флориды, утверждая, что два кондоминиума в Бэл-Харборе подлежат конфискации на основании нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), санкций минфина и федеральных законов об отмывании денег", — говорится в документе.
Как отмечается, речь идет о недвижимости стоимостью 2,5 миллиона долларов. Минюст утверждает, что передача прав собственности на эту недвижимости произошла с нарушением санкций против Перевалова.