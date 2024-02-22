БРАТИСЛАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Словацкие фермеры, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери, готовы вновь выйти на протесты, если Европейская комиссия не прислушается к их мнению, заявил глава "Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты" Эмил Махо. Молдавские фермеры разблокировали дорогу на границе с Румынией

В четверг в Словакии состоялся самый крупный аграрный протест за всю историю страны. В нем приняли участие порядка 4 тысяч фермеров, они вывели на улицы более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники в 37 населенных пунктах в разных регионах страны. Несколько десятков словацких фермеров приехали на тракторах к офису Европейской комиссии в Братиславе, чтобы передать свои требования. Фермеры считают, что стандарты, которым должны соответствовать европейские аграрии, ставят их в неравные конкурентные условия с фермерами из стран, которые не входят в Европейский союз. Они также недовольны бюрократией и экспортом дешевой сельскохозяйственной продукции из третьих стран, включая Украину.

"Мы этот протест координировали с коллегами по Европейскому союзу: странами Вышеградской четверки, Литвой, Латвией, к нашим требованиям присоединились также румынские и болгарские фермеры <…> Словацкие фермеры этим протестом хотят пообещать не только Европейской комиссии, но и правительству: пока они не будут прислушиваться к фермерам, пока не будут выполнены наши рациональные требования, мы будем на улицах чаще", — сказал Махо журналистам в четверг.

Фермеры в четверг также заполонили улицу перед зданием парламента Словакии, где более часа блокировали движение с плакатами: "Самообеспечение — это не просто слова!", "У нас коровы, а у вас галстуки, но что из этого нас кормит?", "Я фермер, а не чиновник", "Чтобы наши дети видели коров не только в зоопарке".

Глава министерства сельского хозяйства Словакии Рихард Такач поддержал протестующих, посетив одну из акций протеста на юго-западе страны. Ранее он говорил, что словацкие фермеры своей акцией хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".