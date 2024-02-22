МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Посольство России в Лондоне заявило, что ограничительные меры, которые Великобритания наложила на Россию, потеряли практический смысл. Британия введет санкции против китайских и турецких компаний "из-за России"

Великобритания 22 февраля обновила санкционный список. В заявлении правительства страны указано, что новые санкции направлены на ключевые источники доходов России и ограничивают торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.

В посольстве отметили, что очередной рестриктивный "пакет" был "проштампован" Лондоном в привязке ко второй годовщине начала спецоперации России на Украине.

Российские дипломаты заверили, что ограничения британской стороны, не останутся без ответа.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.