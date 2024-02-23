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Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну
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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал разрешить украинский конфликт как можно скорее в случае победы на президентских выборах в 2024 году. Ранее Трамп произносил речь на... ПРАЙМ, 23.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, сша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал разрешить украинский конфликт как можно скорее в случае победы на президентских выборах в 2024 году.
Ранее Трамп произносил речь на христианской конференции в штате Теннесси, трансляция которой велась американскими кабельными сетями.
"Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", — заявил кандидат в ходе конференции.
Кроме того, бывший американский президент добавил, что только он может предотвратить начало третьей мировой войны, так как, по его словам, мир как никогда близок к ней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News отверг идею Трампа о возможности урегулировать конфликт вокруг Украины за 24-48 часов. По его словам, это невозможно, и экс-президенту США не удастся решить эту проблему.