2024-02-23T08:31:00+03:00
2024-02-23T08:32:15+03:00
2024-02-23T08:31:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240223/843150503.html
Figaro: мыши съели "экопровода" у западных боевых машин на Украине
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Созданное в рамках экологических стандартов западное вооружение, поставленное Украине, оказалось неподходящий в условиях военного конфликта, сообщает французское издание Figaro... ПРАЙМ, 23.02.2024
новости, в мире, украина, запад, конфликт на украине, военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943683.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943683.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943682.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943682.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943670.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84294/36/842943670.jpg
https://1prime.ru/global/20231204/842445963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Созданное в рамках экологических стандартов западное вооружение, поставленное Украине, оказалось неподходящий в условиях военного конфликта, сообщает французское издание Figaro.
"Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их", — рассказал газете французский военнослужащий.
Ранее немецкое издание Bild сообщало, что украинские военные начали набирать на фронт кошек для отлова мышей и грызунов, которые кусают бойцов и портят оборудование. По данным материала, мыши и крысы стали серьезной проблемой, так как они мешают бойцам "спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадется на глаза".