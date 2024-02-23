МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Созданное в рамках экологических стандартов западное вооружение, поставленное Украине, оказалось неподходящий в условиях военного конфликта, сообщает французское издание Figaro. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

"Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их", — рассказал газете французский военнослужащий.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что украинские военные начали набирать на фронт кошек для отлова мышей и грызунов, которые кусают бойцов и портят оборудование. По данным материала, мыши и крысы стали серьезной проблемой, так как они мешают бойцам "спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадется на глаза".