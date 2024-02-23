2024-02-23T13:33:00+03:00
2024-02-23T13:35:30+03:00
2024-02-23T13:33:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240223/843152057.html
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия намерена выяснить у Армении, что означают заявления премьера страны Пашиняна о приостановке участия Еревана в ОДКБ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 23.02.2024
новости, в мире, россия, армения, дмитрий песков, одкб
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967443.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967443.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967442.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967442.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967430.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84296/74/842967430.jpg
https://1prime.ru/global/20240223/843151073.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия намерена выяснить у Армении, что означают заявления премьера страны Пашиняна о приостановке участия Еревана в ОДКБ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".
"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений", — сообщил он.
Официальный представитель Кремля также добавил, что в такой ситуации очень важно понять все детали. Он также выразил надежду, что "армянские друзья разъяснят нам все".
Ранее Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен. После этого Ереван заморозил свое участие в этой организации. В свою очередь председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров назвал это решение ошибкой.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организации в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. В состав организации ранее входили шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.