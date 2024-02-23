МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия намерена выяснить у Армении, что означают заявления премьера страны Пашиняна о приостановке участия Еревана в ОДКБ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда". Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений", — сообщил он.

Официальный представитель Кремля также добавил, что в такой ситуации очень важно понять все детали. Он также выразил надежду, что "армянские друзья разъяснят нам все".

Ранее Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен. После этого Ереван заморозил свое участие в этой организации. В свою очередь председатель Ассоциации политологов Таджикистана Сайфулло Сафаров назвал это решение ошибкой.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организации в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. В состав организации ранее входили шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.