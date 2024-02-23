БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых" внесено в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, под ограничения также попал председатель правления движения Григорий Гуров, следует из данных в официальном журнале ЕС. В МИД назвали очередной пакет санкций ЕС незаконным

Причиной внесения "Движения первых" в станционный список, согласно информации в официальном журнале ЕС, стали военно-патриотические мероприятия, которые проводятся в Крыму и в новых регионах России.

"Таким образом, движение посредством своих различных программ перевоспитывает украинских детей, в том числе незаконно депортированных в Россию. Поэтому "Движение первых" материально поддерживает акции которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине", — говорится в документе, опубликованном в пятницу.

Причиной внесения в станционный пакет Гурова обозначена его поддержка "действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" в рамках деятельности во главе "Движения первых".

Более того, Евросоюз ввел санкции против:

уполномоченного по правам ребенка в Крыму Ирины Клюевой, директора госслужбы по делам семьи и детей ДНР Светланы Майбороды, уполномоченную по правам ребенка ЛНР Инну Швенк, уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской

губернаторов ХМАО, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей.

В списке, опубликованном в официальном журнале союза, помимо губернатора Тульской области Алексея Дюмина, указаны губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

министра обороны КНДР Кан Сун Нам и Главного ракетного управления страны, так как они якобы поддерживали действия против Украины. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения.

гендиректора Московского научно-исследовательского института "Агат" Михаила Иванчихина

министра образования Крыма Валентины Лаврик и вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова

гендиректора ООО "Судоходная компания Азиа" Владимира Шастина

главы "ВМП "АВИТЕК" Александра Иванова, гендиректора "МГ-ФЛОТ" Владимира Боброва, главы Всероссийского научно-исследовательского Института радиотехники (ОАО "ВНИИРТ") Владимира Зайцева и генерального директора ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АЗИА" Владимира Шастина

главы "Ульяновского механического завода" Сергея Чурина, гендиректора ФКП "Авангард" Станислава Шевчука, генерального директора Московского научно-исследовательского института "Агат" Михаила Иванчихина и гендиректора и генеральный конструктора АО "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова

главы АО "Глобус" Евгений Байкин, АО "Регион" Игорь Крылов, АО "Красное знамя" Алексей Рощин, АО "Серовский механический завод" Роберт Галимов, АО "Корпорация МИТ" Сергей Пономарев, ООО "СМТ-АйЛогик" Александр Беляев, АО "Авангард" Эдуард Епишин, "АО "Саратовский радиоприборный завод" Ринат Нигматдинов, ГОСМКБ "Вымпел" Николай Гусев, АО "Авитек" Александр Иванов, АО "Ульяновский механический завод" Сергей Чурин, АО "ВПК "НПО машиностроения" Александр Леонов

заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, так как он "отвечает за логистику, техническую поддержку и закупку вооружений для российских Вооруженных сил", на основании чего власти ЕС возлагают на него ответственность за "агрессию" России против Украины

генсека Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова

генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, так как он за выполнение государственного оборонного заказа России, тем самым помогая вести специальную военную операция на Украине.

гендиректора Всероссийского научно-исследовательского Института радиотехники (ОАО "ВНИИРТ") Владимира Зайцева

ряда судей Симферополя

губернатора Тульской области Алексея Дюмина

главы администрации Евпатории Елены Демидовой

Инны Варламовой — супруги лидера партии "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергея Миронова

гендиректора "МГ-ФЛОТ" Владимира Боброва

председателя Народного Совета ДНР Артема Жоги

главы правительства Херсонской области Алексеенко

замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова

главы администрации Евпатории Елены Демидовой

директор МЗИК Николай Владимирович Клейн и директор ММЗ Борис Иванович Ефремов

ряда членов правительства Херсонской области: глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и зампредседателя правительства региона Семен Машкауцан, министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр здравоохранения Артыш Сат, министр образования Алексей Галченков, министр информационной политики Евгений Брыков и министр молодежной политики Игорь Астранин.

директор авиакомпании "224 Летный отряд" Владимир Михейчик

судей Симферополя: Валентины Камыниной, Янины Охота (Кожемяко), Дениса Диденко, Антона Цикуренко, Галины Хулаповой (Каширская), Ольги Кузнецовой

Европейский союз внес в санкционный список организации: