Новые санкции США затронули российские банки "Авангард" и "Ростфинансбанк"
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Новые санкции США затронули российские банки "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк", "Международный финансовый клуб", говорится в обнародованном 23 февраля документе американского минфина.
Соединенные Штаты ввели ограничительные меры также против:
- особой экономической зоны "Алабуга"
- ряда военно-промышленных предприятий России, включая "Завод Элекон" и "Завод №9"
- посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, а также министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева
- НАМИ, "Фонда Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"
- фонда развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева"
производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод"
- "Императорского Тульского оружейного завода"
- компании "Мечел", ПАО "Трубная металлургическая компания"
- компании "Современный арктический морской транспорт" и Московской оружейной компании
- АО "Росгеология"
- производителя российского автомобильного бренда AURUS
- Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) и ее главы Константина Струкова
- госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева
- оператора комплекса СПГ в Усть-Луге "Русхимальянс" и контейнерного оператора "Трансконтейнер"
- начальника заполярной исправительной колонии, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина
- производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод"
- Национальной системы платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир"
- группы компаний "ПИК" (ООО "ПИК Генподряд", "ПИК Корпорация" и "ПИК Плюс") и ее основного акционера Сергея Гордеева
- предприятия "НОВАТЭК-Мурманск"
- ООО "Альбатрос", производящего разведывательные БПЛА, и компании Drake, выпускающей компоненты для БПЛА, а также ряда резидентов "Алабуги"
- руководства ОЭЗ "Алабуга" и ООО "Альбатрос"
- АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"), АО "Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Д.И. Менделеева" и его гендиректора Елены Ивановой
- АО "Российский институт радионавигации и времени", а также его директора Алексея Брагина, директора АО "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова" Николая Медуницина, научно-производственного центра "БизнесАвтоматика", АО "Научно-исследовательского института "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха", АО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" и его гендиректора Владимира Медведева
- "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи"
- предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
- гендиректора ПАО "Юнипро" Василия Никонова
- производителя алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарского металлургического завода" и его генерального директора Михаила Спичака
- президента АО "СМЗ" Максима Смирнова
- компании "Газпром космические системы"
- производителя вычислительной техники в России "ICL Техно"
- российской Восточной стивидорной компании
- инвестфонда Elbrus Capital
Новый пакет ограничительных мер, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, американское правительство приурочило ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.
https://1prime.ru/global/20240223/843153380.html