МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Новые санкции США затронули российские банки "Авангард", "Ростфинансбанк", "Челиндбанк", "Модульбанк", "Датабанк", "Быстробанк", "Международный финансовый клуб", говорится в обнародованном 23 февраля документе американского минфина. Китай пообещал ответить на санкции Великобритании

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры также против:

особой экономической зоны "Алабуга"

ряда военно-промышленных предприятий России, включая "Завод Элекон" и "Завод №9"

посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, а также министра Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева

НАМИ, "Фонда Лобаева" и "Алмазювелирэкспорт"

фонда развития оружейных технологий и производств "Фонд Лобаева"

производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод"

"Императорского Тульского оружейного завода"

компании "Мечел", ПАО "Трубная металлургическая компания"

компании "Современный арктический морской транспорт" и Московской оружейной компании

АО "Росгеология"

производителя российского автомобильного бренда AURUS

Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), а также золотодобывающей компании "Южуралзолото" (Южуралзолото Группа Компаний, ЮГК) и ее главы Константина Струкова

госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева

оператора комплекса СПГ в Усть-Луге "Русхимальянс" и контейнерного оператора "Трансконтейнер"

начальника заполярной исправительной колонии, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина

производителя колесной бронетехники "Арзамасский машиностроительный завод"

Национальной системы платежных карт, которая является оператором российских карт "Мир"

группы компаний "ПИК" (ООО "ПИК Генподряд", "ПИК Корпорация" и "ПИК Плюс") и ее основного акционера Сергея Гордеева

предприятия "НОВАТЭК-Мурманск"

ООО "Альбатрос", производящего разведывательные БПЛА, и компании Drake, выпускающей компоненты для БПЛА, а также ряда резидентов "Алабуги"

руководства ОЭЗ "Алабуга" и ООО "Альбатрос"

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" ("МИТ", входит в "Роскосмос"), АО "Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Д.И. Менделеева" и его гендиректора Елены Ивановой

АО "Российский институт радионавигации и времени", а также его директора Алексея Брагина, директора АО "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова" Николая Медуницина, научно-производственного центра "БизнесАвтоматика", АО "Научно-исследовательского института "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха", АО "Государственный научно-исследовательский институт приборостроения" и его гендиректора Владимира Медведева

"СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи"

предприятий АО "Русатом Арктик", "Иннохаб" и ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"

гендиректора ПАО "Юнипро" Василия Никонова

производителя алюминиевых полуфабрикатов АО "Самарского металлургического завода" и его генерального директора Михаила Спичака

президента АО "СМЗ" Максима Смирнова

компании "Газпром космические системы"

производителя вычислительной техники в России "ICL Техно"

российской Восточной стивидорной компании

инвестфонда Elbrus Capital

Новый пакет ограничительных мер, который затрагивает порядка 500 физических и юридических лиц, американское правительство приурочило ко второй годовщине боевых действий на Украине и смерти Алексея Навального.