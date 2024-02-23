МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Частота и масштаб мировых стихийный бедствий за последние 50 лет увеличились, отметил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). МВФ: уровень долга во многих странах рекордно вырос за последние 50 лет

"По данным экспертов Всемирной метеорологической организации, в мире за истекшие 50 лет наблюдался пятикратный рост стихийных бедствий", — указывается в публикации.

Согласно данным института, причиной роста числа стихийных бедствий в России послужило глобальное потепление.

"В 2019 году в МЧС России для противостояния природным угрозам и вызовам было сформировано "облако данных", начато внедрение технологии искусственного интеллекта в национальную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций (НЦУКС). В министерстве проводилась цифровизация и актуализация накопленной картографической базы данных, совершенствовались системы управления рисками чрезвычайных ситуаций. В этот же период увеличивалась группировка спутников дистанционного зондирования Земли", — приводятся на сайте слова заместителя директора агентства "Эмерком" — ведущего научного сотрудника ВНИИ ГОЧС, кандидата экономических наук Дмитрия Муна.

С 1970 года произошло более 11 тысяч стихийных бедствий. Погибло более двух миллионов человек, а экономический ущерб насчитывается в размере 3,64 триллионов долларов. Больше всего жизней унесла засуха 650 тыс. человек), второе место занимают шторма (более 577 тыс.), на третьем месте стоят наводнения (59 тыс.) и заканчивает этот список аномальная жара (до 56 тыс.).

в 2017 году имели место три стихийных бедствий, которые за 50 лет нанесли рекордный экономический ущерб: ураган "Харви" ($97 млрд убытков), ураган "Мария" (до $70 млрд) и ураган "Ирма" (почти $60 млрд).