ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Американские ограничительные меры на заставят Россию отказаться от ее национальных интересов, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. США обнародовали новый пакет антироссийских санкций

Минфин США 23 февраля обнародовал новые масштабные санкции против России. Они затронули почти 300 физических лиц и предприятий. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран.

"Новые нелегитимные ограничения — очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов. Внести раскол в российское общество накануне ключевого момента для любой демократической страны — президентских выборов", — отметил Антонов.

По мнению посла, своими действия американское правительство "хоронит все те крупицы, на которые еще можно было надеяться в плане гипотетической стабилизации российско-американских отношений".

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.