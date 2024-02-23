МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Венгрия запретила подписание заявления ЕС по украинскому вопросу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России

В совместном заявлении, которое Еврокомиссия опубликовала 23 февраля, сказано, что ЕС продолжит давить на Россию и поддерживать киевский режим.

Указывается, что предполагалось опубликовать заявление о конфликте на Украине, но из-за венгерского запрета, опубликовали упомянутое выше.

Причина вето пока неясна, пишет агентство. По словам одного из источников, у другой страны ЕС, которая не входит в НАТО, также были сомнения относительно некоторых пунктов совместного заявления.

Bloomberg отмечает, что причина запрета пока не известно. Однако по данным одного из источников, некоторые пункты данного заявления вызвали сомнения у другой страны Евросоюза, которая не является членом НАТО.

Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.