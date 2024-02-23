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Греция сократила импорт из России в 2023 году на 74 процента
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Греческий импорт из России в 2023 году снизился на 73,8% в годовом исчислении, сообщила греческая статистическая служба Elstat. "В январе-декабре 2023 года стоимость импорта... ПРАЙМ, 23.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АФИНЫ, 23 фев — ПРАЙМ. Греческий импорт из России в 2023 году снизился на 73,8% в годовом исчислении, сообщила греческая статистическая служба Elstat.
"В январе-декабре 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 2,446 миллиарда евро, снизившись на 73,8 % по сравнению с 9,334 миллиарда евро в январе-декабре 2022 года. Стоимость экспорта Греции в Россию в январе-декабре 2023 года составила 96,3 миллиона евро, снизившись на 38,4% по сравнению с 156,4 миллиона евро в январе-декабре 2022 года", — говорится в сообщении.
Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-декабре 2023 года было отрицательным, дефицит составил 2,349 миллиарда евро.
Основной статьей импорта были углеводороды, алюминий в необработанном виде. Значительно сократилось количество греческих предприятий, занятых торговлей с Россией.
Если в 2022 году 397 греческих предприятий импортировали из России и 404 греческих предприятия экспортировали в Россию, то в 2023 году 121 греческое предприятие импортировало из России и 245 греческих предприятий экспортировали в Россию.