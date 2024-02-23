ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация США считает, что национальная экономика достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты, заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо. Антонов: санкции США не заставят Россию отказаться от коренных интересов

"Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению некоторых вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики", — сказал Адейемо, выступая на панельной дискуссии в Совете по международным отношениям.

Чиновник выразил уверенность в том, что финансовая система США наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".

Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.