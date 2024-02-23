ООН, 23 фев — ПРАЙМ. Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи, которое было посвящено "оккупированным территориям" Украины, сообщает корреспондент РИА Новости. Россия озвучит верную трактовку решений по искам Украины, заявил Небензя

Собрание проводится каждый год с 2014 года. Западные делегации обычно на заседании с осуждениями в адрес Москвы за присоединения Крыма. В этот раз Небензя ответил, что "оккупированных территорий" Украины не существует, а есть лишь новые территории России.

"Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенных в 2021 году слов действующего президента Зеленского, который назвал их "существами и особями", — указал постпред.

"У тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов", — подытожил Небензя и в сопровождении Полянского покинул заседание.

Вместо них остался эксперт от постпредства.

В самом начале заседания постпред заявил, чтоне будет выслушивать выступления европейских представителей, так как их речи написаны под копирку.

Согласно его словам, нет и министров иностранных дел, "а есть чиновники, выдающие себя за таковых".

Крым стал частью России в марте 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение. Москва много раз повторяла, что решение были принято демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях также выступили за воссоединение с Россией, чуть позже были подписаны контракты о принятии новых территорий в состав России.