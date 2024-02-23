БРАТИСЛАВА, 23 фев — ПРАЙМ. Сотни грузовиков, направляющиеся на Украину, скопились на контрольно-пропускном пункте в Словакии из-за протестов фермеров в Польше, сообщило у словацкое издание Dennik N. Молдавские фермеры открыли пограничный пункт на границе с Румынией

"Грузовики, которые направляются на Украину, ожидают перед КПП "Вышне-Немецке" (на границе с Украиной — ред.) пять дней. За последние сутки полиция оформила более 200 фур, сотни других автомобилей ожидают на стоянках", — говорится в сообщении издания.

По данным портала, ожидается, что из-за продолжающихся в Польше протестов фермеров в ближайшие дни подобная ситуация будет сохраняться. В информации уточняется, что на стоянке возле населенного пункта Бидовце находится менее 500 грузовиков, более 200 фур припаркованы у населенного пункта Михаловце.

Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.