ПАРИЖ, 24 фев — ПРАЙМ. Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, где начались стычки с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости. Украина пошла на отчаянный шаг из-за протестов польских фермеров, пишет СМИ

В павильоне выставки, где президент Эманнуэль Макрон с утра проводит завтрак с представителями профсоюзов, стоит оглушительный свист и крики.

Толпа разъяренных фермеров пытается прорвать кордон спецнаряда полиции. Аграрии дерутся с полицией, которая валит их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывают полицейских яйцами.

Несколько человек были задержаны.

Макрон позже намеревался пообщаться с фермерами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".

Он должен официально открыть выставку, как делает это каждый год.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.