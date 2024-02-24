МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Новые экспортные ограничения Южной Кореи в отношении России и Белоруссии вступили в силу. Австралия ввела санкции в отношении 55 человек и 37 компаний

В списке 682 новых наименования, которые включают металлоконструкции, авиакомплектующие, станки, тяжелую строительную технику, транспортно-разгрузочное оборудование, автомобильные аккумуляторы, батареи, а также автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра.

Согласно пояснениям министерства торговли промышленности и ресурсов Республики Корея, экспорт этих предметов теперь принципиально запрещается из-за их "высокой вероятности использования в вооружениях", и делается это в целях "координации экспортных ограничений с международным сообществом". Несмотря на то, что товары не попадают под определение "стратегических", отныне южнокорейским компаниям необходимо будет получать специальные разрешения на их поставку в Россию и Белоруссию. Каждый случай рассматривается индивидуально, среди критериев, при удовлетворении которых возможно положительное заключение властей, называются поставка по контракту, заключенному до вступления в силу экспортных ограничений, а также экспорт своим 100%-м дочерним компаниям.

Кроме того, Южная Корея усилит контроль за использованием промышленной продукции, поставляемой по генеральным лицензиям, а также планирует более активно пресекать экспорт попавших под ограничения товаров через третьи страны.

Первый пакет экспортных ограничений в отношении России и Беларуси был принят Южной Кореей 24 марта 2022 года и состоял из аналогичного принятому в США перечня из 57 категорий нестратегических товаров и технологий. 28 апреля 2023 года в список была добавлена 741 позиция, включающая промышленное и строительное оборудование, продукцию для сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроения, автомобили дороже 50 тысяч долларов США, микросхемы, квантовые компьютеры и прочее. С принятием третьего пакета общее количество позиций в ограничительном списке по России и Беларуси достигло 1159.

Одним из главных нововведений нынешнего пакета, способным повлиять на объемы двусторонней торговли, стало изменение критериев для регулирования экспорта автомобилей: если раньше под ограничения попадали легковые автомобили свыше определенной стоимости, то теперь в качестве критерия добавлен объем двигателя, который не должен превышать 2,0 литра.

Комментируя анонсированное в декабре решение Сеула расширить ограничительные меры, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые южнокорейские рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея. Она отметила, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем не обязательно симметричного характера", призвав южнокорейцев "потом не удивляться".

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.