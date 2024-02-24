МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Британия пытается "вытащить" из российских чиновников секретную информацию, предлагая им деньги и гражданство, однако выплаты предпочитает единоразовые, а гражданство могут дать только тем, кому доверяют, сообщает британское издание inews. США ввели санкции против крупнейшего российского девелопера

В 2023 году глава британской разведки MI-6 Ричард Мур обратился к россиянам с просьбой начать работать на спецслужбы Великобритании.

"Британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что подобные предложения адресованы российским чиновникам, от которых Лондон хочет в обмен получить секретную информацию.

По информации газеты, предложение Британией гражданства практикуется, по крайней мере, со времен холодной войны. Однако теперь, говорят источники, эта тактика перестала быть конфиденциальной.

Один из источников в разведке отметил, что недавнее обращение Мура было беспрецедентным.

"Текущее состояние отношений Великобритании означает, что подобная публичная прямота не может нанести серьезный урон нашим дипломатическим отношениям с Москвой. В прошлом это не всегда было так", — добавил он.

При этом, как отмечает издание, гражданство обещают только лицам, которым доверяют, и предоставляется оно, когда в человеке уже не нуждаются или он больше не может собирать нужную информацию.

Что касается платежей, то разведка Британии предпочитает производить единовременные выплаты, "постоянной уплаты алиментов" она избегает.