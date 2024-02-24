РИМ, 24 фев — ПРАЙМ. Страны "большой семерки" продолжат принимать меры против третьих стран, поддерживающих Россию в конфликте на Украине, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. Байден рассказал, на что будут направлены новые меры против России

"Мы продолжим принимать меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах", — говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.

"Семерка" также призвала финансовые институты воздержаться от поддержки военной деятельности Россия.

"Мы решительно осуждаем экспорт Северной Кореей и закупку Россией баллистических ракет Северной Кореи, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, и призываем их немедленно прекратить такую деятельность. Мы призываем Иран прекратить помощь российским военным и их войне на Украине. Выражаем обеспокоенность по поводу поставок в Россию с предприятий КНР материалов и комплектующих двойного назначения для вооружения и техники военного производства", — сообщили лидеры "семерки".

Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.