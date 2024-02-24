РИМ, 24 фев — ПРАЙМ. Страны "большой семерки" продолжат принимать меры против третьих стран, поддерживающих Россию в конфликте на Украине, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. 

Президент США Джо Байден

Байден рассказал, на что будут направлены новые меры против России

"Мы продолжим принимать меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах", — говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.

"Семерка" также призвала финансовые институты воздержаться от поддержки военной деятельности Россия.

"Мы решительно осуждаем экспорт Северной Кореей и закупку Россией баллистических ракет Северной Кореи, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, и призываем их немедленно прекратить такую деятельность. Мы призываем Иран прекратить помощь российским военным и их войне на Украине. Выражаем обеспокоенность по поводу поставок в Россию с предприятий КНР материалов и комплектующих двойного назначения для вооружения и техники военного производства", — сообщили лидеры "семерки".

Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.