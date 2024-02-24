МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия не соответствует тому образу, который ожидали увидеть США, об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в эфире телеканала CNN. США ввели санкции против крупнейшего российского девелопера

"Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть — прим.ред.) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал (президент России Владимир — прим. ред.) Путин", — сказала она.

Нуланд заявила, что США "продолжат затягивать удавку" ограничительных мер в отношении российского руководства с тем, чтобы вынудить Москву "серьезно сесть за стол" переговоров.

Ранее Минфин США опубликовал новые санкции против России в отношении физических и юридических лиц из Росси и других стран. Новый пакет ограничительных мер затронул около 500 физических и юридических лиц. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ОАЭ, Турции, ФРГ, Сербии, Киргизии и других стран.

Американское правительство приурочило ко второй годовщине боевых действий на Украине.