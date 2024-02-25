МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Исход украинского конфликта может решиться в ближайшее время, рассказал El Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Боррель раскрыл подробности 13-го пакета санкций против России

"Мы должны сделать больше, и быстро: в ближайшие месяцы исход конфликта может решиться. Сопротивляться — значит побеждать", — сообщил дипломат.

Кроме того, Боррель уточнил, что страны европейского блока должны улучшить свою обороспособность, чтобы быть готовыми к любым возможным событиям.

На прошлой неделе на конференции по безопасности в Мюнхене Боррель заявлял, что ситуация на поле боя решится через три месяца.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.