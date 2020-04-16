МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать со своей дочерней структуры АО "Оборонэнерго" около 1,9 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 апреля, к производству он пока не принят. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не приводятся.

Единственным собственником "Оборонэнерго" является Минобороны.

Компания "Оборонэнерго" занимается передачей и распределением электроэнергии, энергоснабжением воинских частей и других организаций, подведомственных министерству обороны.

С 2016 года обсуждается передача сетевых активов Минобороны, сконцентрированных в "Оборонэнерго", в счет погашения долга "Оборонэнергосбыта" за передачу электроэнергии. В 2017 году Минэнерго РФ высказывалось, что поддерживает передачу сетевых активов "Россетям" за долги.