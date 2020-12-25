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Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... ПРАЙМ, 25.12.2020
наука, технологии, путин, россия, новости, технологии, госпроекты, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановляю: провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий", — говорится в документе.
Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.
"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", — добавляется в документе.