МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Шесть компаний из России могут стать мировыми лидерами в сфере технологий

"В целях дальнейшего развития науки и технологий в РФ постановляю: провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий", — говорится в документе.

Администрации президента РФ до 25 декабря поручено образовать оргкомитет по проведению Года науки и технологий и утвердить его состав.

"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года науки и технологий заместителя председателя правительства РФ (Дмитрия) Чернышенко и помощника президента РФ (Андрея) Фурсенко", — добавляется в документе.