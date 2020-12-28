МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Меры дальнейшей поддержки бизнеса государством на фоне пандемии будут зависеть от ситуации, экстренных планов нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин и Титов в понедельник обсудят положение дел в российском бизнесе

"Это зависит от ситуации. Сейчас каких-то экстренных планов не существует, но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли власти новые меры поддержки бизнеса.

Он отметил, что на поддержку существующих и создание новых малых и средних предприятий направлена значительная часть работы правительства. "Это является одной из главных целей работы правительства", — указал Песков.

К сожалению, бывают ситуации, которые не позволяют бизнесу продолжать работу, несмотря на помощь государства, отметил он.

"Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, и действительно, некая селекция у предпринимателей происходит, то есть остаются жить наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так. Но вы знаете, что для того, чтобы помочь бизнесу, особенно малому и среднему предпринимательству, было принято несколько пакетов помощи правительством, и они были обнародованы лично президентом Путиным", — добавил пресс-секретарь президента.