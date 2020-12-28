МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена. В Кремле сообщили о планах по поддержке российского бизнеса

Титов на встрече с президентом в понедельник отметил, что уже принятые меры поддержки помогли сохранить деятельность многих предприятий и замедлить общее ухудшение экономической динамики в стране.

"Хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей", — сказал Титов. Путин в ходе встречи отметил, что правительство России думает, как можно дополнительно поддержать малый бизнес.

С точки зрения уполномоченного, поддержать бизнес в новых условиях способен следующий комплекс мер. Это, например, продление субсидий на выплату заработной платы в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСП, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей.

Кроме того, по мнению Титова, необходимо продлить до конца 2020 года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия, а именно — полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% от штата по состоянию на 1 июня 2020, и 50% списания при сохранении 70% от штата. Путин в этом году не встретится с представителями российского бизнеса

Омбудсмен также предложил президенту списать недоимки по всем налогам и страховым взносам, а также задолженности по пеням и штрафам, начисленным на эту недоимку, образовавшейся по состоянию на 1 ноября 2020 года.

"В число субъектов, недоимка которых списывается, предложено включить ИП и организации, состоящие в реестре МСП, а также предприятия с годовым оборотом до 2 миллиардов рублей за 2019 год, относящиеся к пострадавшим отраслям или потерявшие в выручке за первый-третий квартал 2020 года более 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.