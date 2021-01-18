МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. Например, в Волгоградской области коммунальщики пытаются привлечь к этому коллекторов, а в Подмосковье разместили на домах огромные яркие баннеры с адресами неплательщиков, сообщают "Известия". Минстрой рассказал о штрафах за неоплату ЖКХ после снятия моратория

Комитет ЖКХ Волгоградской области сразу после новогодних праздников опубликовал проект постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание "Регионального фонда капремонта многоквартирных домов".

За этой формулировкой скрывается возможность привлекать сторонние организации для "ведения претензионной и исковой работы" в отношении собственников помещений многоквартирных домов, накопивших задолженности по уплате взносов.

Автор пояснительной записки, председатель регионального комитета ЖКХ А.С. Сивокоз ссылается на низкую собираемость взносов (около 86%) и образовавшийся в связи с этим многомиллионный долг. Силами шести штатных специалистов фонда, утверждает чиновник, решить проблему нереально из-за большой их загруженности. Поэтому и предлагается нанять, по сути, частных коллекторов, ссылаясь на успешный опыт других регионов, которые уже используют специалистов из сторонних организаций.

"Среди таких регионов Вологодская область (уровень сбора по счету регионального оператора на конец третьего квартала 2020 года 101%), Забайкальский край (109%), Калужская область (99%), Ханты-Мансийский автономный округ (95%), Республика Башкортостан (92%)", — говорится в записке.

Коллекторским агентствам, состоящим в реестре ФССП, запрещено заниматься взысканием долгов по всем видам коммунальных услуг (газ, тепло, электричество, ТБО, водоснабжение и водоотведение). Однако уже в этом году в Госдуму был внесен новый законопроект, по которому коллекторские фирмы смогут заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. Контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам будет вести ФССП. Ожидается, что рассмотрение нового законопроекта возобновится после окончания пандемии коронавируса.