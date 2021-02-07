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Кабмин расширяет программу развития Горного Алтая
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Кабмин выделил 115 миллионов рублей для решения экологических проблем на Алтае. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила... ПРАЙМ, 07.02.2021
михаил мишустин, алтай, экология, новости, госпроекты, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Кабмин выделил 115 миллионов рублей для решения экологических проблем на Алтае. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила "Российская газета".
Регион получит средства для ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического завода. За десятилетия на предприятии, занимающемся производством ртути, скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать.
Как уже упоминалось выше, на проект ликвидации накопленного вреда федеральный бюджет в 2021 году выделит 115 миллионов рублей. Что же касается дальнейшего финансирования, то его определят по итогам подготовки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы.
В индивидуальной программе республики также увеличены расходы на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, на создание регионального фонда развития промышленности.