МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Кабмин выделил 115 миллионов рублей для решения экологических проблем на Алтае. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила "Российская газета". Россия из-за пандемии оценила значимость туризма

Регион получит средства для ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Акташского горно-металлургического завода. За десятилетия на предприятии, занимающемся производством ртути, скопились тонны ядовитого вещества и других тяжелых металлов, которые необходимо утилизировать.

Как уже упоминалось выше, на проект ликвидации накопленного вреда федеральный бюджет в 2021 году выделит 115 миллионов рублей. Что же касается дальнейшего финансирования, то его определят по итогам подготовки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы.

В индивидуальной программе республики также увеличены расходы на строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, на создание регионального фонда развития промышленности.