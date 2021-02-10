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ФНС планирует ускорить регистрацию ИП до нескольких минут
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Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого,... ПРАЙМ, 10.02.2021
ип, фнс, новости, госпроекты, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил в среду глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.
"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут", — сказал Егоров.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.