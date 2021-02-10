МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил в среду глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации. ФНС создает особую инспекцию для подсчета налогов богачей

"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут", — сказал Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.