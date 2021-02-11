МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Счетная палата помогла Федеральной службе судебных приставов предотвратить нецелевое использование бюджетных средств в объеме 125,665 миллиона рублей при реализации федерального проекта "Цифровое госуправление", говорится в сообщении контрольного ведомства. Счетная палата заметила "аномалии" в государственных IT-бюджетах

В рамках этого проекта ФССП работает над созданием суперсервиса "Цифровое исполнительное производство".

"В целях увеличения общей пропускной способности каналов связи на своих объектах ФССП России в октябре 2020 года заключила госконтракт с ПАО "Ростелеком" на сумму 125,665 миллиона рублей. При этом мероприятия по обеспечению функционирования ведомственной сети передачи данных не предусмотрены функционалом суперсервиса, а в паспорте федерального проекта не прописан результат, связанный с расширением каналов связи. Таким образом, правовые основания для принятия указанных расходных обязательств отсутствовали, что влекло риски нецелевого использования средств федерального бюджета в случае оплаты госконтракта", — пояснила аудитор Татьяна Блинова.

Чтобы предотвратить выявленные Счетной палатой риски нецелевых расходов, ФССП совместно с Минцифры по рекомендации контрольного ведомства приняли превентивные меры и внесли в паспорт проекта соответствующие изменения.

Что касается непосредственно реализации проекта, то в ходе анализа СП увидела риски недостижения его результатов в установленный срок. "Анализ выполнения контрольных точек проекта выявил существенные отставания от графика — от полугода до 13 месяцев", — отмечает ведомство.

Одна из причин нарушения сроков – позднее финансирование. "В 2019 году лимиты бюджетных обязательств в размере свыше 317 миллионов рублей были доведены службе только в ноябре. Это было связано с длительными согласительными процедурами по включению ФССП в состав участников федерального проекта", — сообщила аудитор.

В 2020 году в федеральном бюджете на реализацию проекта было предусмотрено 508,9 миллиона рублей (с учетом неиспользованных в 2019 году средств). По состоянию на 2 ноября 2020 года ФССП израсходовала только 3% или немногим более 15 миллионов рублей, констатировала Счетная палата.