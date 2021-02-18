В Госдуме вновь заговорили о четырехдневной рабочей неделе
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
"Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени", — сказал на брифинге Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку.
"Поэтому перспектива развития человечества — это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор… Естественно, начать говорить о том, что 4-дневная рабочая неделя — это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", — добавил Исаев.
Кроме того, парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности увеличить отпуск.
"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск. Сейчас он 3 рабочих дня дополнительно. Более значительный отпуск для того, чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, на сколько ему это реально нужно в отношении работника", — сказал Андрей Исаев.
Он пояснил, что в настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом.
https://1prime.ru/government/20210218/833072199.html