МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Психолог дала совет, как пережить шестидневную рабочую неделю

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

"Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени", — сказал на брифинге Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку. Аналитики: число работающих россиян упало до рекордного минимума

"Поэтому перспектива развития человечества — это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к 4-дневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор… Естественно, начать говорить о том, что 4-дневная рабочая неделя — это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", — добавил Исаев.

Кроме того, парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности увеличить отпуск.

"Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск. Сейчас он 3 рабочих дня дополнительно. Более значительный отпуск для того, чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, на сколько ему это реально нужно в отношении работника", — сказал Андрей Исаев.

Он пояснил, что в настоящее время ненормированный рабочий день воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом.