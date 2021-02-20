Контроль за дачами россиян усилят
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве.
Как пишет "Российская газета" со ссылкой на статс-секретаря — заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, правки предусматривают усиление контроля за использованием дачных земель.
Бутовецкий отметил, что поправки позволят урегулировать ряд проблем, с которыми сами дачники наиболее часто обращаются в Росреестр.
В частности, речь идет о:
- сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения,
- об определении размеров взносов членов дачных товариществ,
- об использовании заброшенных садовых и огородных участков.
Планируется, что также будут значительно расширены полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). По новому законодательству, они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачные участки.
В свою очередь глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал газете, что председатели смогут докладывать властям о нарушении собственниками участков земельного законодательства. В число таких нарушений войдут:
- неиспользование участка,
- использование по нецелевому назначению (например, когда на земле размещаются коммерческие объекты).
Тогда председатели станут выполнять первичные функции чиновников в части земельного контроля, добавил он.
За нецелевое использование садоводческих и огороднических участков предусмотрено серьезное наказание. В крайнем случае возможно изъятие земли.
https://1prime.ru/government/20210220/833087697.html