МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на статс-секретаря — заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого, правки предусматривают усиление контроля за использованием дачных земель.

Бутовецкий отметил, что поправки позволят урегулировать ряд проблем, с которыми сами дачники наиболее часто обращаются в Росреестр.

В частности, речь идет о:

сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения,



об определении размеров взносов членов дачных товариществ,



об использовании заброшенных садовых и огородных участков.

Планируется, что также будут значительно расширены полномочия председателей садоводческих или огороднических товариществ (СНТ и ОНТ). По новому законодательству, они будут обязаны контролировать, как и кем используются дачные участки.

В свою очередь глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал газете, что председатели смогут докладывать властям о нарушении собственниками участков земельного законодательства. В число таких нарушений войдут:

неиспользование участка,



использование по нецелевому назначению (например, когда на земле размещаются коммерческие объекты).

Тогда председатели станут выполнять первичные функции чиновников в части земельного контроля, добавил он.

За нецелевое использование садоводческих и огороднических участков предусмотрено серьезное наказание. В крайнем случае возможно изъятие земли.