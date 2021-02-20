МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российское министерство финансов разработало подход, который даст возможность засекретить попавшие под санкции компании, сообщает РБК.

Издание поясняет, что для этой цели ведомство предлагает в государственном ресурсе, предназначенном для публикации корпоративной отчетности, создать специальный раздел.

Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Он был создан госкорпорацией Росстатом, с 2020 года курируется Федеральной налоговой службой (ФНС).

Данные на портале размещают все компании, за исключением бюджетных организаций (но не госкомпаний), Банка России и финансовых организаций, которые сдают отчетность ему, религиозных организаций, а также предприятия, в отчетности которых содержится гостайна. Также исключение составляют компании, попавшие под санкции иностранных государств.

Сейчас компании, которые находятся под санкциями Запада, вовсе не публикуют отчетность на ГИРБО. Законопроект Минфина предполагает создание внутри ресурса специальной закрытой части. Именно здесь предлагается публиковать отчетности, содержащие "чувствительную информацию".

Документ планируется внести на рассмотрение правительства до октября текущего 2021 года.