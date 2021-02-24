МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Закон о "гаражной амнистии" может вступить с силу с 1 сентября 2021 года, следует из поправки, подготовленной ко второму чтению законопроекта, сообщил в среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета. Путин утвердил повышение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

Он уточнил, что ко второму чтению законопроекта предлагается установить срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы "регионы и муниципалитеты успели подготовиться". "Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов", — отметил глава комитета.

По его словам, второе чтение законопроекта намечено на 16 марта 2021 года.

Также, по его словам, предполагается распространить "гаражную амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей. Крашенинников подчеркнул, что о " ракушках " речь не идёт.

Вместе с тем, поправками будет предусмотрен механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты.

Павел Крашенинников также сообщил, что в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений — к примеру, связанные с объектами общего пользования. "Представляется, что, по аналогии с многоквартирными домами, эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей. Такой закон уже готовится к рассмотрению", — заметил глава комитета. Путин разрешил арест имущества лиц, контролирующих банки "в минусе"

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о "гаражной амнистии".

Инициативу внесли в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Проект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи. Он позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

Законопроектом предусмотрен механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Одновременно определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

При этом граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ), указывал Крашенинников. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ, отмечал он.