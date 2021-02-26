2021-02-26T15:14:22+03:00
2021-02-26T15:14:22+03:00
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В России 1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом, пишет "Российская газета". Как говорится в Федеральном... ПРАЙМ, 26.02.2021
россия, пособие, семья, новости, госпроекты, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В России 1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом, пишет "Российская газета".
Как говорится в Федеральном законе от 27 октября 2020 года N 345-ФЗ, такие выплаты начислялись ежемесячно семьям после рождения либо усыновления первого или второго ребенка.
Эти выплаты также положены семьям в случае, если размер среднедушевого дохода на одного члена семьи меньше, чем два прожиточных минимума для трудоспособных граждан, установленного в конкретном регионе проживания.