МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В России 1 марта истекает срок беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей семьям с низким доходом, пишет "Российская газета". Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

Как говорится в Федеральном законе от 27 октября 2020 года N 345-ФЗ, такие выплаты начислялись ежемесячно семьям после рождения либо усыновления первого или второго ребенка.

Эти выплаты также положены семьям в случае, если размер среднедушевого дохода на одного члена семьи меньше, чем два прожиточных минимума для трудоспособных граждан, установленного в конкретном регионе проживания.