МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фонд социального страхования (ФСС) России назвал максимально возможный размер оплаты дня нетрудоспособности по больничным листам.

Максимально стоимость одного больничного дня в России составляет 2434 рубля.

Минимальный размер — всего 426 рублей.

В ФСС напомнили, что оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года.

В настоящее время по всей стране бюджет ФСС составляет 800 миллиардов рублей.

Из этих денег 649 миллиардов рублей приходится на пособия по временной нетрудоспособности и материнству.

Еще 98 миллиардов рублей — выплаты из-за несчастных случаев.



Помимо этого, у ФСС есть агентские функции по обеспечению граждан в числе прочего техническими средствами реабилитации, реабилитацией в санаториях, оплатой родового сертификата, а также оплатой дополнительных отпусков для родителей детей-инвалидов. Такие направления финансируются из федерального бюджета страны.

Как пояснила замглавы Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая, при расчете оплаты больничного также учитывается стаж.

Если у человека нет пятилетнего опыта работы, то он может рассчитывать на пособие только в размере 60% от среднего заработка. Если стаж — от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%. При стаже свыше восьми лет он достигает 100% от заработка, однако не может превышать 2,4 тысячи рублей в день.