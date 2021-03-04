МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Верховный суд Российской Федерации разработал проект постановления пленума, который распространяет ответственность за неуплату алиментов в том числе и на неполные выплаты.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, на практике россияне зачастую занижают размеры алиментов. Они выплачивают минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности. Россиянам назвали максимальную стоимость дня на больничном

"Подготовленные разъяснения Верховного суда закрывают подобную лазейку. Нижестоящие инстанции будут ориентированы на то, что граждан можно привлекать к административной ответственности, если будет установлен факт умышленной неполной уплаты алиментов", — сообщил юрист.

В проекте документа Верховного суда говорится, "лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением".