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Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ,... ПРАЙМ, 11.03.2021
михаил мишустин, льготная ипотека, недвижимость, новости, госпроекты, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, сообщила пресс-служба кабмина.
"Часть поручений касается финансового сектора. До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ", — говорится в сообщении.
Российские сенаторы в конце февраля на встрече с Мишустиным предложили развивать в стране программу льготной ипотеки, сделав ее более точечной, адресной.