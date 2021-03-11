МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ, сообщила пресс-служба кабмина. Набиуллина назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку

"Часть поручений касается финансового сектора. До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ", — говорится в сообщении.

Российские сенаторы в конце февраля на встрече с Мишустиным предложили развивать в стране программу льготной ипотеки, сделав ее более точечной, адресной.