МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги в пользу других физлиц через анонимные электронные кошельки. Минфин объяснил, кого не коснется расширение доступа к банковской тайне

Документ, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым, разработан для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС).

Действующая редакция статьи 10 закона об НПС разрешает физлицу после прохождения упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.

В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимный электронный кошелек. Госдума приняла закон о федеральном реестре турагентов

В целях устранения неоднозначного толкования соответствующих норм законопроект вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицу, прошедшему упрощенную идентификацию, переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.