МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила частично снять запрет на приватизацию земельных участков у воды, пишет РБК.

Ведомство выступило с инициативой разрешить приватизировать землю во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевой воды. Речь идет о реках, озерах и других водоемах.

Отмечается, что только бюджет Московской области в случае принятия этого предложения будет ежегодно получать от приватизации 4,5 миллиарда рублей.

Росреестр предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды, с этой целью ведомством разработаны поправки в Земельный кодекс. Они касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В настоящее время в России эти земли относятся к территориям, ограниченным в обороте.

Их нельзя выкупить, а можно только арендовать.



Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.