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В России предложили снять запрет на приватизацию земли у воды
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила частично снять запрет на приватизацию земельных участков у воды, пишет РБК. Ведомство... ПРАЙМ, 27.03.2021
приватизация, земля, россия, росреестр, новости, госпроекты, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила частично снять запрет на приватизацию земельных участков у воды, пишет РБК.
Ведомство выступило с инициативой разрешить приватизировать землю во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевой воды. Речь идет о реках, озерах и других водоемах.
Отмечается, что только бюджет Московской области в случае принятия этого предложения будет ежегодно получать от приватизации 4,5 миллиарда рублей.
Росреестр предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды, с этой целью ведомством разработаны поправки в Земельный кодекс. Они касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В настоящее время в России эти земли относятся к территориям, ограниченным в обороте.
- Их нельзя выкупить, а можно только арендовать.
Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.