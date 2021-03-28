МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские семьи смогут с 1 апреля подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно.

С этой даты размер выплаты будет напрямую зависеть от доходов семьи.

Пособие будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. До этого выплата начислялась строго в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка.

Одновременно с размером выплат меняются и правила расчета нуждаемости семьи.

Впервые в РФ при расчете среднедушевого дохода в семье будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет в случае, если они учатся в институте на очном отделении. Не будут засчитываться выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Также вводится правило "нулевого дохода": у семьи должны быть объективные причины, почему бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев. В противном случае в пособии откажут.

Помимо среднедушевого дохода, при расчете пособий будет учитываться имущество семьи. Это:

квартиры,



машины,



земельные участки,



гаражи,



дачи,



вклады.

Как пояснили в министерстве труда и социальной защиты, единственное жилье не лишит семью мер господдержки. Однако если у семьи, например, есть две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится только в случае, если общая площадь всех помещений не превышает 24 квадратных метра на одного члена семьи.

У получателей выплаты может быть несколько видов имущества: то есть, квартира, дом, дача, гараж, автомобиль и трактор одновременно.