МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В России на фоне коронакризиса появились новые меры по поддержке семей, пишет "Российская газета".

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

В частности, власти Воронежской области будут выплачивать одному из родителей до 30 тысяч рублей на то, чтобы пойти учиться и повысить свою квалификацию.

Для этого нужно иметь российское гражданство, постоянно проживать в Воронежской области не менее года и быть официально трудоустроенным в пределах субъекта.

Также придется заручиться поддержкой работодателя: компания должна обещать, что после пройденной переподготовки прошедшему обучение сотруднику повысят зарплату — на текущей или новой должности.

Обратиться за таким сертификатом можно в течение года со дня рождения второго ребенка. В бюджете региона на это заложено на 2021-2022 годы 30 миллионов рублей.

ПРОДУКТЫ

В другом регионе РФ — Ульяновской области — будут выдавать продуктовые наборы семьям, которые особенно пострадали от пандемии.

Проект анонсировал губернатор Сергей Морозов. Он предложил взять за основу механизм компенсации оплаты услуг ЖКХ, который проводится в регионе в отношении аналогичной категории граждан. В пилотном режиме новая льгота начнет действовать уже в этом году. Полный запуск намечен на 2022 год.

Органы соцзащиты уже готовят предложения. Какие-либо цифры в областном министерстве семьи и социального благополучия корреспонденту "РГ" предоставить затруднились. При этом там отметили, что с нуля базу данных для адресной помощи продуктами создавать не нужно: эта помощь будет распространяться по тем же адресам, по которым выплачиваются субсидии в сфере ЖКХ.

На такую поддержку в регионе могут рассчитывать около 30 тысяч граждан.

Другой проект в регионе — продовольственные карты для малообеспеченных. На них уже сейчас ежемесячно перечисляется тысяча рублей. Эти деньги можно потратить в определенных магазинах на продукты питания. Такими картами пользуются почти четыре тысячи ульяновцев.