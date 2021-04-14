МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты доработал проект закона, который вносит изменения в Трудовой кодекс в части совершенствования электронного документооборота, пишет "Российская газета". Россиянам рассказали, стоит ли сейчас открывать вклад в долларах и евро

Документ предлагает закрепить право работодателя составлять электронные трудовые договоры с сотрудниками.

В настоящее время в России работодатель самостоятельно выбирает форму ведения документов, связанных с работой. Это может быть бумажный носитель или электронный.

Исключение: договора, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, законных оснований для оформления этих кадровых документов только в электронном виде (к ним относятся трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов) в России нет.

Минтруд решил устранить этот правовой пробел. Особенно с учетом того, что часть россиян уже выбрала для себя электронные трудовые книжки.

А многие сотрудники остаются на удаленке, им также удобнее общаться с работодателями через электронную почту.

"Поэтому законопроект закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе", — пишет издание.

Это даст больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, отмечается в статье.