МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Получение выписок из ЕГРН для россиян может стать бесплатным, пишет "Российская газета".

Росреестр в текущем 2021 году планирует разработать проект закона, который внесет изменения в тарифную сетку услуг структуры.

Поменять систему тарифов предложила Счетная палата: в отчете по оценке работы Росреестра в 2018-2020 годы. Сейчас существует множество сайтов-двойников ресурса Росреестра в интернете. Они предлагают получать выписки из ЕГРН.

При этом часто заявителям на таких сайтах выдают устаревшие сведения либо же после получения оплаты вовсе их не отправляют.

Росреестр добился закрытия 63 таких сайтов с начала прошлого 2020 года. Также был разработан и одобрен в первом чтении Госдумой законопроект о запрете сайтов-двойников. Но более эффективным, по мнению Счетной палаты, было бы изменение тарифов на услуги Росреестра.

Сейчас физическое лицо платит за получение разовой выписки из Росреестра 290 рублей. Юрлицо — 820 рублей. А если покупать пакет выписок, то одна выписка обойдется гражданину в сумму от 55 копеек до 4,6 рубля, компании — от 1,1 до 9,1 рубля.

Что касается доходов организаций-посредников от перепродажи этих сведений, то они оцениваются Счетной палатой в 2,5 млрд рублей в год.