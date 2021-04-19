МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики, основная часть будет выполнена в 2021-2022 годах, сообщается на сайте кабмина. Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний

"Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности – мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации стратегии развития Арктической зоны и основ госполитики в Арктике. Такой документ своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021–2022 годах. Отдельные мероприятия, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу.

Основной акцент сделан на повышение качества жизни людей. Для этого будут усовершенствованы стандарты медпомощи для жителей Крайнего Севера, а медицинские организации получат необходимый транспорт, в том числе авиационный. Кроме того, планируется поддержать медработников, переезжающих в Арктику, и проработать предложения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на территории макрорегиона. Правительство обсудит расширение программы "Дальневосточный гектар"

План также предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Ее проект поступит в правительство к концу 2021 года.

Будут предложены дополнительные механизмы господдержки бесперебойной доставки товаров в отдаленные районы, разработаны стандарты развития городской среды с учетом природно-климатических особенностей Арктики. Планируется нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах ГЧП, предоставлять дополнительные социальные гарантии переезжающим в Заполярье для работы, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены созданию необходимой инфраструктуры и оборудования, проведению геологоразведки.

Документ предусматривает также реконструкцию аэропорта Мурманска, строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск, расширение морских портов Певек и Сабетта, мастер-планы по развитию туристической отрасли в Якутии и Карелии. Кроме того, согласно плану, стратегию развития туризма в России к концу 2021 года дополнят разделом, посвященным отдыху в Заполярье.

План мероприятий принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в 2020 году. "Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечит устойчивое развитие региона", — отмечает кабмин.