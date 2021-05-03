МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В России понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ) тесно связано с понятием потребительской корзины. Газета "Известия" выяснила, как отмена потребкорзины повлияет на МРОТ и станут ли богаче малообеспеченные россияне.

Итак, министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением упразднить привычный институт потребительской корзины. Помимо этого в Минтруде хотят отказаться от определения величины прожиточного минимума раз в квартал.

Проект приказа ведомства об упразднении института потребительской корзины размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Уже сейчас — с 1 января 2021 года — прожиточный минимум граждан России определяется не по "корзинке", а по медианному доходу (это значит, что у половины населения доход выше этой суммы, а у другой половины граждан — ниже).

Министерство считает, что прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан страны и повышаться по мере их роста. "Медианный среднедушевой доход в большей степени отражает реальные доходы граждан и стандарты потребления. Прожиточный минимум определен сегодня как 44,2% от среднедушевого медианного дохода", — пишет издание.

Как полагают специалисты Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), упразднение понятия потребительской корзины должно привести к повышению эффективности определения прожиточного минимума в стране.

Новая методика расчета, говорят эксперты, является более прогрессивной. Она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не приобретаться населением.