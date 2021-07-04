МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Регионы смогут получить дополнительное финансирование на снижение уровня загрязнения окружающей среды, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Федеральный центр поможет регионам решить проблему загрязнения воздуха. Расширяется перечень направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь регионы смогут получить субсидии на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры – троллейбусных линий, трамвайных путей и депо.

"Финансирование будет выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое еще используется в ряде регионов", — говорится в сообщении. Все больше обычных машин попадают под налог на роскошь

Добавляется, что получить субсидии регионы также смогут на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.

Уточняется, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счет федеральных средств. На это будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистый воздух", который входит в нацпроект "Экология".