МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минэкономики России в рамках реализации "дорожной карты" по проведению в Сахалинской области эксперимента по квотированию выбросов парниковых газов направило в правительство соответствующий законопроект, сообщает "Коммерсант". Согласно документу, в регионе будет внедрена система квотирования выбросов и учета эмиссий-поглощений парниковых газов, а также введется расширенная углеродная отчетность. Регулирование на начальных этапах коснется только эмитентов с уровнем выбросов от 50 тыс. тонн СО2-эквивалента. Имеется в виду достигнуть углеродной нейтральности в регионе в 2025 году.

Газета также описывает механизм квотирования выбросов: в учет углеродных единиц идет разница между объемом выбросов, предусмотренным для предприятия его квотой, и фактическим объемом выбросов. Нереализованными выбросами (углеродными единицами) предприятие сможет распоряжаться по своему усмотрению, например, продать другому предприятию или сохранить в учет будущего периода. Байден подписал указ о стимулировании конкуренции

Предположительная плата за невыполнение квот — от $2 (средняя в мире цена на эмиссию парниковых газов) до €25 (средняя цена квоты на в Европейской системе торговли квотами) за тонну СО2-эквивалента. Регистрация первых результатов эксперимента ожидается в июле 2022 года.

Итоги сахалинского проекта могут заложить фундамент для обсуждения с Евросоюзом вопросов трансграничного углеродного регулирования, введение которого грозится ослабить конкурентоспособность товаров российского производства на европейском рынке.