МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило подготовленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) концепцию долгосрочного тарифного регулирования, сообщается на сайте службы.

"Во исполнение поручения президента РФ ФАС России подготовила Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период. Она утверждена первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым", — говорится в сообщении.

Уточняется, что действие концепции будет распространяться на сферы ЖКХ, обращения с отходами, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта, а ее механизмы будут основаны на долгосрочном планировании, защите интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора.

"Один из ключевых замыслов концепции — создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами", — подчеркивается в релизе. Евросоюз продлил экономические санкции против России

Документ устанавливает запрет на пересмотр и корректировку цен и долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в течение долгосрочного периода, также предполагается создать правовые механизмы, которые будут гарантировать организациям сохранение всей дополнительной прибыли.

Также документ предполагает создание Единой цифровой тарифной платформы, способной обеспечить прозрачность и эффективность тарифного регулирования. Для реализации концепции ФАС разработает "дорожную карту", учитывающую отраслевые особенности тарифного регулирования в каждой из сфер.