МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба кабмина. Свыше 204 миллиардов рублей выделят для выплат на школьников

"Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 3 миллиардов рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.