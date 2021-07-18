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https://1prime.ru/government/20210718/834230482.html
Правительство выделило более трех миллиардов рублей на дороги в регионах
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба... ПРАЙМ, 18.07.2021
правительство рф, дороги, новости, госпроекты, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что около 3 миллиардов рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Еще 250 миллионов рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 миллиона рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 миллион рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.